Kriminalität Mofafahrer flüchtet über Fußgängerbrücke vor Polizei

Unkel · Mit der Fahrt über eine Fußgängerbrücke ist einem 20-Jährigen auf einem Mofa in Unkel am Rhein zunächst die Flucht vor einer Polizeikontrolle geglückt. Allerdings konnten die Beamten ihn nach Ermittlungen in seinem näheren sozialen Umfeld mit Hilfe der Standortfunktion einer Smartphone-App kurz darauf am Sonntag ausfindig machen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

13.03.2023, 08:29 Uhr

Der 20-Jährige habe sein Fehlverhalten zugegeben. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. Eine Streifenbesatzung hatte den Mofafahrer am frühen Sonntagabend kontrollieren wollen. Der junge Mann habe jedoch die Anhaltesignale ignoriert und sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt hätten die Beamten jedoch das Kennzeichen des Mofas ablesen können, wodurch sie auf die Spur des 20-Jährigen kamen. © dpa-infocom, dpa:230313-99-932694/2

