200 ausgewählte Einrichtungen Mogelpackung Startchancen-Programm: Warum es es weniger Geld für Schulen gibt

Keine Beschreibung schien groß genug zu sein, als Politiker in den vergangenen Monaten über das Startchancen-Programm sprachen. 20 Milliarden Euro zusätzlich sollen in den kommenden zehn Jahren an 4000 ausgewählte Schulen in den Ländern fließen. Das Programm soll benachteiligten Schülern helfen und den Bildungserfolg weniger vom Geldbeutel der Eltern abhängig machen – mit mehr Personal und besserer Ausstattung.