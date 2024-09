Bauarbeiten bis 2026 Monatelang Totalausfall: Kein Zug zwischen Trier und Gerolstein

Monatelang wird es keine Zugverbindung von Trier nach Gerolstein geben. Grund sind Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Eifelstrecke. Wie die Bahn nun mitteilte, wird seit Beginn der Woche zwischen Gerolstein und Trier an mehreren Tunneln und Brücken gearbeitet. Die Arbeiten sollen bis 9. Februar nächsten Jahres gehen. In dieser Zeit fallen laut Bahn alle Züge auf der Eifelstrecke aus. Sie werden durch Busse ersetzt. Es soll eine Expressbuslinie zwischen Trier und Gerolstein geben. Diese Busse halten nicht an allen Bahnhöfen. Die Fahrt dauert laut Fahrplan etwas mehr als 90 Minuten – in etwa so lange wie normalerweise mit dem Zug. In Bussen, die an allen Haltepunkten halten, dauert die Fahrt fast drei Stunden.