Testphase abgeschlossen Handysünder am Steuer: Bald wird überall in Rheinland-Pfalz geblitzt

Nach einer Testphase will die rheinland-pfälzische Landesregierung die Handynutzung am Steuer dauerhaft überwachen. Dazu sollen künftig landesweit die sogenannten Monocams zum Einsatz kommen. Das hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz angekündigt. „Allein im Jahr 2022 gab es in Rheinland-Pfalz 1041 Unfälle, die auf Ablenkung zurückzuführen waren“, sagte er. Die Monocam zeichnet diese Verstöße beim Autofahren auf. Das System löst aus, wenn es ein Handy in der Hand des Fahrers erkennt. Im Anschluss bewerten Polizeibeamte, ob die Kamera tatsächlich einen Verstoß aufgezeichnet hat. Im vergangenen Jahr hatte die rheinland-pfälzische Polizei das Pilotprojekt deutschlandweit erstmalig durchgeführt.