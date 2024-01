Großeinsatz ohne Erfolg Drei Tote bei Gewalttat in Montabaur – darunter ein Kind

Zunächst war am Vormittag für einen größeren Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage ein Gebiet von Montabaur vorsichtshalber abgesperrt worden. Eine Person sei in einem Wohngebiet seit den frühen Morgenstunden in einen psychischen Ausnahmezustand, teilte die Polizei in Koblenz am Donnerstag zunächst mit. Um mögliche Gefahren auch für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter umliegender Firmen auszuschließen, sei das Areal abgesperrt und evakuiert worden. Es seien zahlreiche Polizeikräfte vor Ort, erklärte das Polizeipräsidium.