Rheinland-Pfalz Nach Gewalttat in Montabaur - So gehen die Ermittler jetzt vor

Am Freitagmorgen war die Durchfahrt in der Straße am Tatort wieder frei. Auch am benachbarten Firmengebäude des Telekommunikationsanbieters 1&1 war am Freitagmorgen mehr los als noch tags zuvor. Das Wohnhaus in der Ruhrstraße passierten an diesem Tag unterdessen deutlich mehr Fahrzeuge und Passanten als üblich. Auch die Spurensuche und die Arbeit am Tatort gingen für die Polizei weiter: Überall im Haus waren von außen Ermittler durch die Fensterscheiben zu sehen, die sich jede Ecke genauestens anschauten. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Montabaur war ebenfalls präsent.