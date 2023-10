Kriminalität in der Region Trier Mord aus Habgier: Prozessauftakt nach Gewaltverbrechen an 56-jährigem Mann aus dem Eifelkreis

Neun Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 56-jährigen Mannes im Eifelort Hersdorf (Kreis Bitburg-Prüm) beginnt vor dem Trierer Landgericht am Montag der Mordprozess gegen zwei tatverdächtige Männer. Die beiden Serben im Alter von 20 und 26 Jahren waren anderthalb Wochen nach dem Gewaltverbrechen in Remscheid (Nordrhein-Westfalen) gefasst worden. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.