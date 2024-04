Gewaltverbrechen angeblich Tage zuvor geplant Mord an Dauner Arzt: „Du packst meine Mutter nicht mehr an!“

Die Ermordung des Dauner Arztes Steffen Braun wurde angeblich mehrere Tage vor der Tat von den drei Angeklagten gemeinsam geplant. Diese Aussage soll einer der beiden tatverdächtigen Jugendlichen kurz nach seiner Festnahme gegenüber zwei Kriminalbeamten gemacht haben. Das sagten die beiden Polizisten am Dienstag vor Gericht. Danach haben die Verlobte des Arztes, deren leiblicher Sohn und dessen Halbbruder schon an Weihnachten 2022 und damit eine knappe Woche vor dem Gewaltverbrechen den Entschluss gefasst, Steffen Braun zu töten. Wenige Tage danach sei der Plan dann konkretisiert und kurz darauf in die Tat umgesetzt worden, so die Ermittler unter Berufung auf die Vernehmungen des Jüngsten der drei Angeklagten.