Prozessauftakt Mord an Dauner Arzt: Ankläger schildert schreckliche Details des Verbrechens

Lag’s an der Zusage des Vorsitzenden Richters Günther Köhler? Oder hatten die Verteidiger ihre Mandanten im Vorfeld der Verhandlung entsprechend gebrieft? Zum Auftakt des Prozesses um die Ermordung des Dauner Mediziners Steffen Braun haben am Montag zwei der drei Angeklagte angekündigt, sich am zweiten Verhandlungstag zu äußern. „Wenn sie ein Geständnis ablegen, können Sie sich Jahre Strafmilderung verdienen“, hatte der Vorsitzende Richter den drei Tatverdächtigen zuvor ins Stammbuch geschrieben.