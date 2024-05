Fragen an einen Experten Mord an Dauner Arzt: Darf ein Angeklagter vor Gericht lügen, ohne dass er bestraft wird?

Am Trierer Landgericht wird derzeit einer der spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahre verhandelt: Zwei Jugendliche sollen den Dauner Arzt Steffen Braun ermordet und den Leichnam anschließend im Wald vergraben haben. Die mitangeklagte Verlobte des Mediziners soll an der Planung des Gewaltverbrechens beteiligt gewesen sein, nicht aber an der Tat selbst. So steht es in der Anklage von Oberstaatsanwalt Eric Samel.