Was bekannt ist – und was nicht Mord an Dauner Arzt Steffen Braun: Für die Trierer Ermittler tickt inzwischen die Uhr

Exklusiv | Trier · Nach dem Gewaltverbrechen an dem Dauner Arzt Steffen Braun ist der Fall offenbar geklärt. Drei Tatverdächtige sitzen seit zweieinhalb Monaten in Haft. Aber warum dringen so wenige Informationen nach draußen? Und wann ist mit einer Anklage zu rechnen?

13.11.2023 , 15:29 Uhr

Nach der Festnahme der Tatverdächtigen haben Ermittler das Gerolsteiner Wohnhaus der Arztfamilie versiegelt. Foto: TV/Mario Hübner

Zweieinhalb Monate nach der Festnahme von drei Tatverdächtigen im Fall des ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun dauern die Ermittlungen weiter an. Was ungewöhnlich ist: Über den Stand der Ermittlungen gibt es zwischendurch so gut wie keine Wasserstandsmeldungen der Trierer Staatsanwaltschaft.