Warum musste Dauner Arzt sterben? Geständnis unter Tränen: „Ich wollte nach dem Mann nicht auch noch den Sohn verlieren!“

Die rührendste Szene an diesem Tag im viel zu kleinen Sitzungssaal des Landgerichts ereignet sich, als viele Prozessbeteiligte schon den Raum verlassen haben. Da nimmt die Angeklagte mit Zustimmung des Vorsitzenden Richters Günther Köhler ihren mitangeklagten Sohn in die Arme und will den 18-Jährigen gar nicht mehr loslassen. Tränen fließen der 35-Jährigen übers Gesicht, Mutter und Sohn dürfen sich drücken, aber miteinander reden dürfen sie nicht.