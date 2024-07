Geständnis im Mordprozess Mord an Dauner Arzt: Eine Bluttat, drei Versionen - Letzter Angeklagter bricht sein Schweigen

Der Prozess um das Gewaltverbrechen an dem Dauner Arzt Steffen Braun hat auch am letzten Verhandlungstag vor der dreiwöchigen Sommerpause für Schlagzeilen gesorgt. Der einzige bislang schweigende Angeklagte hat am Dienstagnachmittag überraschend ein Geständnis abgelegt. Der Verteidiger des 18-Jährigen verlas im Namen seines Mandanten eine mehrseitige Erklärung, in der der junge Mann eine Beteiligung an dem Gewaltverbrechen einräumt. Allerdings: Seine Version des Tatgeschehens unterscheidet sich erheblich von der seines mitangeklagten Halbbruders. Auf dessen Geständnis beruht im Wesentlichen die Anklageschrift von Oberstaatsanwalt Eric Samel.