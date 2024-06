Video der Rekonstruktion öffentlich gezeigt Mord an Dauner Arzt nachgestellt: „Ich bekomme keine Luft mehr!“

Der Todeskampf des vor anderthalb Jahren ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun hat sich offenbar über mehrere Minuten hingezogen. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus einer auf Video aufgezeichnete Rekonstruktion des Gewaltverbrechens ziehen, die am Montag im Trierer Landgericht gezeigt wurde – in Anwesenheit zahlreicher Prozessbesucher. Eine Premiere in der Trierer Justizgeschichte? Auf jeden Fall eine absolute Rarität.