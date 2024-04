Gewaltverbrechen vor Gericht Mord an Dauner Arzt: Prozessauftakt gegen zwei Jugendliche und Lebensgefährtin des Opfers

Fast anderthalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Dauner Mediziners Steffen Braun beginnt am Montag am Trierer Landgericht der Mordprozess gegen die ehemalige Lebensgefährtin des Opfers und zwei Jugendliche. Das Trio soll den Mediziner Ende 2022 in seiner Gerolsteiner Wohnung getötet, die Leiche anschließend in einem Waldgebiet vergraben und das Auto Brauns später in einem Waldstück angezündet haben.