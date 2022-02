Kriminalität : Todesschüsse auf Polizisten: Der Schock sitzt tief

Vor dem Polizeipräsidium in Kaiserslautern wurden zum Gedenken an die beiden getöteten Polizisten Blumen abgelegt und Kerzen angezündet. Foto: dpa Foto: dpa/Harald Tittel

Trier/Freisen Mit bewegenden Worten nimmt der Sportclub im saarländischen Freisen Abschied von einem seiner Fußballspieler. Es handelt sich um den 29-jährigen Polizisten, der am Montag in der Nähe von Kusel zusammen mit einer fünf Jahre jüngeren Kollegin erschossen wurde. Die Ermittler wollen heute Mittag an die Öffentlichkeit treten.

„Der Mensch, mit dem wir kickten, lachten und Freundschaft schlossen, er ist nicht mehr da...“ Es sind bewegende Worte, die der FC Freisen auf seiner Facebook-Seite postet. Schwarz unterlegt steht dort: „Aus dem Leben, aus unserer Mitte, aber nicht aus unseren Herzen und unserem Team gerissen.“ Links oben ein kleines Schwarz-Weiß-Foto, das einen jungen Mann im Vereins-T-Shirt zeigt. Es handelt sich um den 29-jährigen Polizisten, der am Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle nahe Kusel erschossen wurde. Er war Mitglied in dem Sportverein im saarländischen Freisen, knapp 25 Kilometer entfernt von dem Tatort. Der 29-Jährige hat in der 1. Fußballmannschaft des Vereins gespielt als Abwehrspieler.

Gedenkfeier für die beiden Opfer

Auch seine Kollegin, die 24-jährige Kommissaranwärterin, die ebenfalls bei der Tat getötet wurde, stammt aus dem Saarland. Sie hat an der Polizeihochschule Rheinland-Pfalz auf dem Flughafen Hahn studiert. Laut Innenminister Roger Lewentz (SPD) befand sie sich in einem Praktikum bei der Polizeidienstelle in Kusel.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, hat vorgeschlagen, am Mittwoch kommender Woche eine Gedenkveranstaltung im Landtag abzuhalten. Er habe diesbezüglich Kontakt mit der Ministerpräsidentin sowie den Vorsitzenden „aller demokratischen Fraktionen im Landtag“ aufgenommen, teilte die CDU mit. Baldauf schlägt vor, dass auch Vertreter der Polizei und der Polizeigewerkschaften an der Veranstaltung teilnehmen sollen.

Staatsanwaltschaft will sich um 14 Uhr äußern

Die beiden am Montagnachmittag im Saarland festgenommenen Tatverdächtigen sollen im Laufe des Vormittags dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 32 und 38 Jahre alten Deutschen waren am Montagabend vor und in einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sind Fotos von der Festnahme des 32-Jährigen zu sehen. Dabei trägt er eine Art Metzgerschürze. Die Polizei und Staatsanwaltschaft wollen sich heute Mittag um 14 Uhr zum aktuellen Stand der Ermittlungen äußern.

Die Tat erschüttert weiterhin ganz Deutschland. Der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, seine Behörde werde bei der Aufklärung der Tat „seine volle Unterstützung“ leisten. „Es ist unbegreiflich, wenn Polizistinnen oder Polizisten bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen, zum Angriffsziel werden und ihr Leben verlieren.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) twitterte: „Was in #Kusel passiert ist, bedrückt mich sehr. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Opfer. Und ich denke an die vielen Polizist*innen, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um uns Bürger*innen zu schützen. Wir müssen die Hintergründe der Tat schnell aufklären.“