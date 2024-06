Äußert Kritik Mord an Dauner Arzt: Zeuge sieht bei Suchaktion Parallelen zum Fall Tanja Gräff

Besser hätte sich auch ein Regisseur die Dramaturgie kaum ausdenken können: Nur einen Tag vor Ausstrahlung des bis kurz zuvor offiziell noch als Vermisstensache eingestuften Falls Steffen Braun in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wurde der Leichnam des Mediziners entdeckt. Ein Spaziergänger habe die sterblichen Überreste in einem Waldstück nördlich von Rockeskyll in der Vulkaneifel gefunden, teilte die Trierer Polizei in einer Pressemitteilung mit.