Mord an Unternehmern: 46-Jährige steht erneut vor Gericht

Frankenthal Ende 2016 werden im Rhein-Neckar-Raum zwei Unternehmer entführt und getötet. Das Urteil: lebenslange Haft. Eine Angeklagte hat dagegen Revision eingelegt - und steht nun erneut vor Gericht.

Mehr als dreieinhalb Jahre ist es her: Zwei Unternehmer aus dem Rhein-Neckar-Raum werden entführt, erpresst und brutal erdrosselt. Seit Mittwoch beschäftigt sich das Frankenthaler Landgericht erneut mit dem Fall. Angeklagt ist eine 46 Jahre alte Frau, die die beiden Männer in eine Lagerhalle in Mannheim gelockt haben soll. In dem Prozess geht es vor allem um die Frage, ob sie bei der Tötung des zweiten Opfers als Mittäterin gehandelt hat.

Die Richter sahen es damals als erwiesen an, dass das Trio die zwei Unternehmer Ende 2016 unter einem Vorwand in die Halle gelockt und ihnen Geld abgepresst hat. Das erste Opfer war ein Automatenaufsteller aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis). Bei ihm fanden die Täter 6000 Euro in bar. Danach erdrosselten die zwei Männer den 64-Jährigen und warfen die Leiche in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) aus einem Transporter. Ähnlich gingen die Täter bei ihrem zweiten Opfer vor. Der Unternehmer aus Ludwigshafen organisierte vor seinem Tod hingegen 975 000 Euro. Seine Leiche wurde in Bad Dürkheim (ebenfalls Rheinland-Pfalz) gefunden.