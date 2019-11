Mord-Ermittlungen gegen Krankenpfleger dauern an

Saarbrücken Bei den Ermittlungen gegen einen Krankenpfleger wegen fünffachen Mordes und zweifachen Mordversuchs im Saarland ist noch kein Ende in Sicht. „Die Ermittlungen dauern noch an“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Dienstag mit.

In dieser Zeit war der Pfleger den Angaben zufolge in der SHG-Klinik in Völklingen beschäftigt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken teilte weiter mit, Hinweise auf weitere Taten hätten sich bislang noch nicht ergeben. Der Krankenpfleger hatte nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft auch in Kliniken in Wiesbaden und Frankfurt gearbeitet.