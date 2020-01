Mord-Ermittlungen gegen Krankenpfleger dauern an

Medizinisches Personal versorgt in einem Krankenhaus einen Patienten. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Fünf Monate nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen einen Krankenpfleger wegen fünffachen Mordes und zweifachen Mordversuchs im Saarland ist noch kein Ende in Sicht. Wann und mit welcher Entscheidung das Ermittlungsverfahren abgeschlossen werde, könne nicht prognostiziert werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bislang hätten sich keine Hinweise auf weitere Fälle ergeben. Zudem sei auch noch keine Einlassung des Beschuldigten erfolgt.

Die Staatsanwaltschaft hatte Ende August von den Ermittlungen gegen den 27 Jahre alten Krankenpfleger berichtet. Er soll Patienten nicht verordnete Notfallmedikamente gegeben haben, um diese in Lebensgefahr zu bringen. Anschließend habe er versucht, sie zu reanimieren. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen März 2015 und März 2016 im Saarland ereignet haben. In dieser Zeit war der Pfleger den Angaben zufolge in der SHG-Klinik in Völklingen beschäftigt.