Kriminalität : Mord in der Eifel: 56-Jähriger in Hersdorf tot aufgefunden – Zwei unbekannte Männer gesucht

Update Hersdorf In der Eifel hat es offenbar am Wochenende ein Gewaltverbrechen gegeben. Ein 56-Jähriger wurde in seinem Haus in Hersdorf getötet. Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten.

Im Eifelort Hersdorf ist am Montag ein 56-jähriger Mann tot in seinem Haus aufgefunden worden. Nach einer Mitteilung der Polizei wurde er offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Hintergründe sind noch unklar.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem der als sehr zuverlässig geltende Mann nicht auf der Arbeit erschienen war. Darauf hin sei die Polizei zum Haus des Mannes gefahren und habe ihn dort dort aufgefunden, sagte Polizeisprecher Marc Fleischmann unserer Redaktion. Das letzte Lebenszeichen des Getöteten stammt vom vergangenen Samstag gegen 15 Uhr.

Wie der 56-Jährige ums Leben kam, teilte die Polizei nicht mit. Nach Informationen unserer Redaktion wurde er offenbar erschlagen. Derzeit wird der Leichnam obduziert; das Ergebnis soll im Laufe des Nachmittags feststehen.

In der Nacht zu Sonntag haben nach Polizeiangaben Zeugen zwei Männer vor dem Haus des Getöteten in der Hersdorfer Altburgstraße gesehen. Einer der Männer soll eine weiße Mund-Nasen-Maske getragen haben, der andere habe einen dunklen Vollbart. Nach Informationen unserer Redaktion lebte der 56-Jährige allein in dem Haus.

Der Eifelort Hersdorf liegt in der Verbandsgemeinde Prüm und hat knapp 500 Einwohner. Der Getötete habe in einem kleinen Ausläufer des Ortsteils Niederhersdorf gewohnt, sagt Gemeindechef Peter Thelen.

Der Ortsbürgermeister wurde von der Nachricht am Dienstag überrascht: „Ich habe es von unserem Gemeindearbeiter erfahren – der hat mir heute gesagt, dass da gestern ein Polizeieinsatz war.“

Der Getötete hat eine Zeit lang in einer Firma in Hersdorf gearbeitet. Sein ehemaliger Chef bezeichnet ihn im Gespräch mit unserer Zeitung als „stillen, zurückhaltenden“ Menschen.

Ähnliches berichtet ein ehemaliger Klassenkamerad von der Hauptschule Schönecken, der den Mann erst im Mai 2022 beim Klassentreffen wiedergesehen hatte: Er beschreibt ihn als einen ganz angenehmen Menschen, der „keiner Fliege was zuleide tun konnte“. Er habe nie viel erzählt und sei eher ruhig und zurückhaltend gewesen. In Hersdorf habe er erst seit etwa anderthalb Jahren gewohnt. Und hatte dort offenbar wenig Kontakt, wie Ortsbürgermeister Thelen ergänzt. Ihn bestürzt die Nachricht: „So was hatten wir bisher hier nicht“ sagt er. „Aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir auch hier nicht mehr in einer Friede-Freude-Eierkuchen-Welt leben.“

Die von der Kripo Trier eingerichtete Sonderkommission mit dem Namen Lachs bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Personen in Hersdorf gesehen haben oder Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Männern geben können, sich unter 0651/9779-2480 zu melden. Insbesondere ein Pärchen, das gegen 2:30 Uhr in der Altburgstraße gesehen wurde, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.