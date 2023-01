Exklusive Hintergründe : Mord in der Eifel: So kamen die Ermittler den Tatverdächtigen auf die Spur

Im Obergeschoss eines Hauses in Hersdorf wurde der Leichnam des 56-jährigen Mordopfers entdeckt. Foto: Agentur Siko

Exklusiv Trier Gut eine Woche nach dem Gewaltverbrechen an einem 56-jährigen Eifeler haben die Ermittler zwei Tatverdächtige verhaftet. Der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen berichtete unserer Redaktion jetzt erstmals Details über die Festnahme und den Stand der Ermittlungen.

Zehn Tage lang haben die Trierer Ermittler eisern geschwiegen, um am Mittwoch dieser Woche dann einen Fahndungserfolg zu vermelden: Die mutmaßlichen Mörder eines 56-jährigen Mannes im Eifelort Hersdorf sind gefasst. Am Tag zuvor wurden die beiden 20 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen in ihrer Wohnung im nordrhein-westfälischen Remscheid festgenommen. Sie leisteten keinen Widerstand.

Mord in der Eifel: Sondereinsatzkommandos gelingt die Festnahme der Tatverdächtigen

An der Festnahme beteiligt waren Spezialeinsatzkräfte des Sondereinsatzkommandos und des Mobilen Einsatzkommandos der rheinland-pfälzischen Polizei, sagte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen im Gespräch mit unserer Redaktion. Ebenfalls in Remscheid dabei: Mitglieder der Trierer Sonderkommission Lachs. Die 30-köpfige Soko (mit dem in Anlehnung an den Nachnamen des Opfers gewählten Namen) war unmittelbar nach Bekanntwerden des Gewaltverbrechens ins Leben gerufen worden.

Der allein lebende 56-jährige Eifeler war am Montag vergangener Woche von Polizisten tot im oberen Geschoss seines Hauses aufgefunden worden. Er lag erschlagen in seinem Badezimmer. Einen Sturz hielten die Ermittler angesichts der Spurenlage von Beginn an für ausgeschlossen.

Zeugen hatten zwei Nächte zuvor vor dem Haus des Getöteten zwei Unbekannte gesehen. Einer der Männer hatte einen Vollbart, der andere trug eine Gesichtsmaske. Später wurden die Männer auch auf der Landstraße L 16 zwischen Hersdorf und Schönecken gesehen.

Zeugen hatten zwei verdächtige am Tatort in der Eifel gesehen - gestohlene EC-Karte des Opfers führt zu Verhaftung

Dabei handelte es sich offenkundig um die Männer, die am Dienstag in Remscheid festgenommen wurden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler nahmen sie nach der Tat in Schönecken ein Taxi und fuhren ins 25 Kilometer entfernte Gerolstein. Dort versuchten sie am Sonntagmorgen mit der gestohlenen EC-Karte ihres Opfers vergeblich, an einem Bankautomaten Geld abzuheben – einer von mehreren Hinweisen, die schließlich zur Verhaftung der beiden Männer führten.

Von Gerolstein aus fuhren die Verdächtigen nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Nordrhein-Westfalen. Die exakte Route muss nach Peter Fritzens Angaben noch ermittelt werden.

Die Soko kam den Tatverdächtigen aber nicht nur durch die missglückte Geldabhebung am Gerolsteiner EC-Automaten auf die Spur. Bereits nach der Festnahme verwies Fritzen auch auf die Auswertung von Telekommunikationsdaten. Konkreter wurde der Leitende Oberstaatsanwalt nicht.

Handydaten-Auswertung: Täter hatten Handy des Opfers mitgenommen

Es dürfte dabei aber auch um die Auswertung von Funkzellendaten gegangen sein. Dabei geht es um die Frage, welche Handys zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ins Netz eingewählt sind. So lässt sich etwa ermitteln, wer in der Tatnacht von Samstag auf Sonntag mit nicht abgeschaltetem Handy in Hersdorf oder Schönecken unterwegs war. Möglicherweise wurde von den Ermittlern aber auch das Handy des Opfers lokalisiert, das die Täter mitgenommen haben sollen – ebenso wie das Portemonnaie des 56-Jährigen und weitere Wertsachen.

Ob die Gegenstände bei den Tatverdächtigen sichergestellt wurden, ist nicht bekannt. Die beiden aus Serbien stammenden Männer haben sich laut Fritzen bislang nicht konkret zu den Vorwürfen geäußert. Lediglich bei der Festnahme habe es „spontane Äußerungen“ gegeben, Details dazu wollte Fritzen aber nicht bekannt geben.

Was über die Täter von Hersdorf bekannt ist und wie sie mit dem Opfer in Verbindung standen

Zu möglichen Vorstrafen des Duos gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der ausländerrechtliche Status werde noch ermittelt, heißt es. Nach den vorläufigen Erkenntnissen sei einer der Beschuldigten erstmals 2010, der andere erstmals 2011 nach Deutschland eingereist. Beide sollen unabhängig voneinander mehrfach Asylanträge gestellt haben, die abgelehnt worden seien. Beide hätten Deutschland zwischendurch wieder verlassen und seien unabhängig voneinander wieder eingereist. Dazu, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient haben, liegen nach Angaben des Chef-Ermittlers noch keine Erkenntnisse vor.

Klar scheint indes, wie das spätere Opfer und die beiden Männer in Verbindung miteinander kamen. Bei der Auswertung des Computers stießen die Ermittler auf das Chat-Protokoll eines Gesprächs zwischen dem Opfer und einem der Beschuldigten. Dabei ging es nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts um die Anbahnung von sexuellen Kontakten.