Gewaltverbrechen in Hersdorf : Mord in der Eifel: Ermittler dementieren Gerüchte über Festnahme

Mord in der Eifel: Ermittler dementieren Gerüchte über Festnahme

Gewaltverbrechen in Hersdorf

Trier Die Ermittlungen der Trierer Mordkommission wegen eines Gewaltverbrechens in der Eifel laufen weiter auf Hochtouren. Auch die Gerüchteküche brodelt inzwischen. Wir haben bei den Ermittlern nachgehört.

Eine Woche nach dem Gewaltverbrechen an einem 56-Jährigen im Eifelort Hersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) dauern die Ermittlungen an. Das bestätigte Polizeisprecher Marc Fleischmann am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion.