Kriminalität : Mord in der Eifel: Warum hüllen sich die Ermittler seit Tagen in Schweigen?

Mord in der Eifel: Warum hüllen sich die Ermittler seit Tagen in Schweigen?

Trier Was sind die Hintergründe des brutalen Verbrechens im Eifelort Hersdorf? Bislang sieht es so aus, als tappten die Ermittler im Dunklen. Oder gibt es doch eine heiße Spur?

So viel Schweigen war selten: In den Ermittlungen zu dem Gewaltverbrechen an einem 56-Jährigen im Eifelort Hersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hält die Polizei seit Tagen eisern dicht – so eisern, dass viele glauben, da sei etwas im Busch. Aber: nichts. Die Arbeit laufe, mehr könne man „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen, antwortete Polizei-Sprecher Marc Fleischmann am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Auch die Frage, ob es inzwischen einen konkreten Tatverdacht gebe, wollte Fleischmann nicht beantworten. Am Vortag hatte der Sprecher Gerüchte dementiert, wonach es bereits eine Festnahme gegeben habe.