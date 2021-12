Mord ohne Leiche: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Saarbrücken Keine Leiche und drei Verdächtige. Ein Mordprozess nach 30 Jahren und ein Angeklagter, der sich im Gefängnis getötet hat: Das sind die Zutaten für einen ungewöhnlichen Justizfall, der sich jetzt dem Ende nähert.

Die Deutschen sollen mit einem dritten Mann im September 1991 den 27-Jährigen aus Völklingen in einen Wald bei Wadgassen gelockt, erschlagen und in einer vorbereiteten Grube vergraben haben. Für den Oberstaatsanwalt lag damit eindeutig das Mordmerkmal der Heimtücke vor. Der dritte Tatverdächtige hatte sich im Januar 2021 im Gefängnis das Leben genommen und einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er die Tat der drei gestanden hatte.

Beide Angeklagte, die mehr als 20 Prozesstage geschwiegen hatten, wollten sich am Freitag auch in ihrem letzten Wort nicht zu den Anschuldigungen äußern. Ein Urteil will das Landgericht am 21. Dezember verkünden.