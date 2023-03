Ungeklärter Fall Mord ohne Leiche? Trierer Ermittler suchen in Costa Rica nach spurlos verschwundenem Deutschen

Wo steckt Heinz-Georg Heckmann? Und ist der in Costa Rica vor zwei Jahren spurlos verschwundene Deutsche überhaupt noch am Leben? Die Ermittler in dem zentralamerikanischen Staat haben daran ihre Zweifel. „Wir haben im Moment zwar keine Leiche, aber wir haben starke Hinweise darauf, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt“, zitiert eine costa-ricanische Zeitung den örtlichen Polizeichef José Carrillo.