Mordfall Susanna: Ali B. muss Gerichtssaal verlassen

Der Angeklagte im Mordfall Susanna hat am Donnerstag die Verhandlung im Saal des Wiesbadener Landgerichts verlassen müssen, weil er womöglich einen wichtigen Zeugen einschüchterte. Ali B. verfolgte die Vernehmung von einem anderen Zimmer aus per Video- und Audioübertragung. dpa

Zuvor hatte der Vorsitzende Richter erklärt, der Zeuge mache einen „angsterfüllten“ Eindruck. Womöglich sage der Jugendliche nicht die Wahrheit, solange der Angeklagte anwesend sei.

Der irakische Flüchtling Ali B. soll die Schülerin Susanna aus Mainz im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Zum Prozessauftakt hatte er gestanden, dass Mädchen getötet zu haben. Die Vergewaltigung bestreitet er.

Der laut Staatsanwaltschaft mindestens 14 Jahre alte Zeuge hatte bei der Suche nach der verschwundenen Susanna den entscheidenden Hinweis auf den Fundort ihrer Leiche und auf Ali B. gegeben. Er hatte sich erst an die Behörden gewandt, nachdem sich Ali B. mit seiner Familie in den Nordirak abgesetzt hatte. Bei den damaligen Befragungen hatte er der Polizei gesagt, Angst vor der Familie B. zu haben. In einem weiteren Verfahren, bei dem es um die Vergewaltigung einer Elfjährigen geht, sitzen Ali B. und der junge Zeuge gemeinsam auf der Anklagebank.

Als Zeuge im Susanna-Prozess beantwortete der Jugendliche die Fragen des Richters erst zögerlich - vor allem, wenn es um Ali B. ging. Erst als der 22-Jährige den Gerichtssaal verlassen hatte, redete der Jugendliche fließender und sogar teils auf Deutsch.

Ali B. habe Susanna bei mehreren Gelegenheiten vor der Tat „befummelt“, das Mädchen habe Angst vor dem Angeklagten gehabt, erzählte der Zeuge. Bei einer Busfahrt habe Ali B. zu ihm gesagt, dass er Susannas Körper sehr anziehend fände. Sollte sie nicht mit ihm schlafen, dann brächte er sie um, berichtete der Zeuge aus dem Gespräch mit dem Angeklagten.

Viele aus der Clique hätten Angst vor Ali B. gehabt, der manchmal sehr aggressiv geworden sei, wenn er Alkohol getrunken habe. Auch er selber sei von dem Angeklagten einmal mit einem Messer bedroht worden, sagte der Jugendliche.

Der Prozess wird am 2. April fortgesetzt. Dann sollen vier Mädchen aus dem Bekanntenkreis von Susanna als Zeugen gehört werden. Für den darauffolgenden Prozesstag am 3. April plant das Gericht ebenfalls, vier jugendliche Zeugen zu befragen.