Mordprozess: Ali B. will zunächst nicht weiter aussagen

Im Prozess um den Mord an der Mainzer Schülerin Susanna will sich der angeklagte Ali B. zunächst nicht weiter zur Tat äußern. Das kündigten seine Anwälte am Montag vor dem Landgericht Wiesbaden an. dpa