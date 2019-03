später lesen Mordprozess gegen Ali B. mit Zeugen fortgesetzt Teilen

Am Landgericht Wiesbaden ist am Montag der Prozess gegen Ali B. um den Mord an der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz fortgesetzt worden. Die Kammer wollte mehrere Polizeibeamten als Zeugen hören, die bei der Suche nach Susanna dabei waren und an dem Fundort der Leiche Spuren sicherten. dpa