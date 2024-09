Kriminalität Mordprozess gegen Krankenpfleger gestartet

Am Morgen, zum Ende seines Nachtdienstes, habe er gemerkt, dass ihr Atemschlauch abgetrennt war, sich aber nicht erklären können, weshalb. Die Patientin habe er daraufhin überprüft und seiner Sicht lebendig an die folgende Pflegeschicht übergeben. Laut Staatsanwaltschaft war die Frau am frühen Morgen 17 Minuten lang von ihrem Beatmungsgerät getrennt gewesen, was schließlich zu ihrem Tod geführt habe.