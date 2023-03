Späte Sühne 13 Jahre nach Mord an 57-Jähriger wird mutmaßlichem Mörder in Trier der Prozess gemacht

13 Jahre nach dem Mord an einer 57-jährigen Frau aus Trier muss sich der mutmaßliche Täter ab Dienstag vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56 Jahre alten Angeklagten vor, seine Bekannte im März 2012 mit einem Wollschal erdrosselt zu haben. Die sterblichen Überreste des Opfers wurden erst vier Jahre später bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden eines Hauses in Trier-Nord entdeckt. Der Leichnam war in einem Schlafsack versteckt worden. Die ermordete Frau hatte allein in dem Mehrfamilienhaus gelebt, sie galt seit der Tat als vermisst.