Mordprozess Kandel: Landgericht Landau hört weitere Zeugen

Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia in Kandel (Pfalz) hat das Landgericht Landau mit der Vernehmung von Zeugen die juristische Aufarbeitung des Verbrechens vorangetrieben. Ob das Verfahren termingerecht Ende August schließe, sei noch nicht klar, sagte der Verteidiger des Angeklagten Abdul D. am Montag am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung. dpa