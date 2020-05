Mordprozess nach brutaler Attacke auf Frau beginnt

Der Eingang zum Landgericht in Limburg. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild

Limburg Sieben Monate nach der tödlichen Attacke auf eine Frau in Limburg beginnt heute der Mordprozess gegen ihren Ehemann. Der Angeklagte soll die 31-Jährige im vergangenen Oktober mit einem Auto angefahren und dann mit einer Axt und einem Beil auf sie eingeschlagen haben.

Das Landgericht Limburg hat für den Fall bislang sechs Verhandlungstage bis Anfang Juni geplant. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-Jährigen, der deutscher Staatsangehöriger ist, heimtückischen und aus niedrigen Beweggründen begangenen Mord vor. Das Motiv sehen die Ermittler in der zuvor erfolgten Trennung des Paares. Die Familie hatte in Rheinland-Pfalz gelebt. Zum Tatzeitpunkt wohnte die Frau in einem Limburger Frauenhaus.