Prozess am Trierer Landgericht : Mordversuch aus Mitleid: Opfer schildert Martyrium

Prozess am Trierer Landgericht

Trier Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen einen Vater, der aus Mitleid seine schwerkranke Tochter umbringen wollte, war nichts für schwache Nerven.

Da die 36-jährige Tochter von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machte und bislang gar nicht erst zum Prozess erschien, wurde am Dienstag im Trierer Landgericht eine Aussage von ihr verlesen, die sie in einem Trierer Krankenhaus gemacht hatte. Dort wurde sie mit schwersten Schnitt- und Stichverletzungen nach der Messerattacke ihres Vaters behandelt. Der 63-Jährige hatte die Tochter demnach unter einem Vorwand in ihr Badezimmer gelockt und ihr dort mit einem Messer schwerste Verletzungen zugefügt. „Er hat mir die Kehle durchgeschnitten wie einem Hund“, zitierte ein Polizist die Aussage der 36-Jährigen.