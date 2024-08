Prozessbeginn Mordversuch mit Scherbe im Gefängnis - Prozess begonnen

Dem Mann aus Syrien wird zudem vorgeworfen, einem Justizvollzugsbeamten im Gefängnis Wittlich einen Kopfstoß verpasst zu haben. Zudem soll er einem Beamten im Sprung in die linke Hüfte getreten haben. Während seiner Zeit in der nordhessischen JVA Schwalmstadt soll der Angeklagte so gegen das von einem Beamten getragene Schutzschild getreten haben, dass sich dieser eine Fraktur des Mittelhandknochens des kleinen Fingers zuzog.