Sicherheit Mosel-Hochwasser: Warum lag die Prognose daneben? (Fotos)

In einer Zeit, in der Satelliten und ausgeklügelte Computermodelle Informationen liefern, glaubt man, sich auf Vorhersagen verlassen zu können. Und so staunte so mancher am Mittwoch und Donnerstag, wie unerwartet hoch das Moselwasser plötzlich stand. Am Dienstag rechnete die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Pegel Trier für Mittwoch noch mit 7,95 Meter, doch diese Marke wurde in den frühen Morgenstunden längst gerissen. Bis Mitternacht kletterte das Wasser auf 8,55 Meter.