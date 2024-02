Agrar Mosel-Winzer erleichtert über Lösung bei Spritzvorgaben

Aufatmen bei einigen Steillagen-Winzern an der Mosel: Sie können nun den Pflanzenschutz in ihren Weinbergen per Hubschrauber für dieses Jahr angehen. Es gebe jetzt Planungssicherheit für Winzer mit Gebieten, in denen der Mosel-Apollofalter vorkomme, teilte das rheinland-pfälzische Weinbauministerium am Freitag in Mainz mit. Für die im Rahmen eines vorgelegten Schutzkonzeptes erlaubten und bereits zugelassenen Fungizide werde es für die Luftanwendung keine neuen Auflagen geben werden. Nur für neu zuzulassende Mittel werde es neue Bescheide geben.