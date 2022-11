Kein Schienenersatzverkehr mehr : Moselstrecke: Deutsche Bahn schließt Bauarbeiten ab

Die Deutsche Bahn schließt die Bauarbeiten an der Moselstrecke ab. Die Züge sind dann wieder nach dem gewohntem Fahrplan unterwegs.

Die Deutsche Bahn beendet in der Nacht zum Dienstag die Arbeiten an der Moseltalstrecke. Beide Gleise stehen damit zum Fahrtbeginn am Dienstagmorgen, 22. November, wieder zur Verfügung.