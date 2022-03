Rheinland-Pfalz : Das Moseltal: Wo es liegt und was es dort zu sehen gibt

Trier Das Moseltal ist bekannt für seine Landschaft und seine historisch bedeutenden Orte. Wir verraten, was Sie über die Region wissen sollten und welche Ausflugsziele sich lohnen.

Was ist das Moseltal?

Eingebettet in das Rheinische Schiefergebirge reicht der deutsche Teil des Moseltals von der Saar-Mündung in Konz bis zum Ort Müden im Landkreis Cochem-Zell und liegt damit vollständig im Bundesland Rheinland-Pfalz. Im Norden wird das Moseltal von der Eifel begrenzt, im Süden schließt sich der Hunsrück an. Zum eigentlich Naturraum „Moseltal“ gehört der Mündungsabschnitt der Mosel unterhalb von Müden bis zum berühmten Deutschen Eck in Koblenz nicht mehr dazu, er wird zum Mittelrheingebiet gezählt.

Wo liegt die Mosel in Deutschland und wohin fließt die Mosel?

Die Mosel entspringt in den französischen Vogesen am Col de Bussang und fließt durch Lothringen, dann vorbei an Nancy und Metz gen Norden. Hinter Thionville bildet sie die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland und erreicht schließlich die Stadt Trier. Von hier aus schlängelt sich die Mosel im Bundesland Rheinland-Pfalz durch das Moseltal mit seinen unzähligen Weinbergen und teils steilen Hängen, bevor sie am Deutschen Eck in Koblenz in den Rhein mündet.