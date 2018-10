später lesen Weinbau Moselwinzer freuen sich über Top-Ernte FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Die Moselwinzer haben in diesem Herbst die größte Ernte seit 16 Jahren eingefahren. Mit einer geschätzten Menge von mehr als einer Million (1,026) Hektolitern falle sie fast doppelt so hoch aus wie im Vorjahr, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Moselwein, Henning Seibert, am Freitag in Pünderich (Kreis Cochem-Zell). dpa