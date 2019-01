später lesen Motiv nach Messerangriff auf Schwangere weiter unklar FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Das Motiv für eine Messerattacke auf eine schwangere Frau in einer Bad Kreuznacher Klinik ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Donnerstag. dpa