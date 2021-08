Motorrad kracht gegen Schutzplanke: 60-Jähriger verletzt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Montabaur Ein 60 Jahre alter Mann ist am Samstagabend mit seinem Motorrad in Montabaur (Westerwaldkreis) gegen eine Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Biker in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und krachte in die Schutzplanke.

Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.