Motorrad kracht in Gegenverkehr: 20-Jährige stirbt

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Otterberg Ein Motorradfahrer ist mit seiner Sozia am Samstag in der Westpfalz schwer verunglückt. Die 20-Jährige kam ums Leben, der 22 Jahre alte Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Beide waren am Nachmittag auf einer Landstraße im Landkreis Kaiserslautern unterwegs gewesen.

Zwischen Otterberg und Schneckenhausen stürzten sie aus unbekannter Ursache in einer langgezogenen Kurve und rutschten in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Auto kollidierten. Das Ehepaar in diesem Auto sowie eine Frau in einem anderen Wagen, der von Teilen des Motorrads getroffen wurde, erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.