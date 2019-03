später lesen Motorrad-Saison: Streckensperrung und Sicherheitstraining Teilen

Twittern

Teilen



Mit dem schönen Wetter hat für viele Biker schon die neue Saison begonnen. Am Unfallschwerpunkt Johanniskreuz in der Pfalz wird an den Wochenenden von April bis Oktober die Straße durch das Elmsteiner Tal zum Johanniskreuz (Landstraße 499) vorsichtshalber für Motorräder gesperrt, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße berichtete. dpa