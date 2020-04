Motorradfahrer Autofahrerin kollidieren

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Pellingen Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Pellingen im Kreis Trier-Saarburg nach einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Freitag aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei in Saarburg mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa