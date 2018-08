später lesen Motorradfahrer bei Sturz tödlich verletzt Teilen

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in der Nähe von Virneburg (Kreis Mayen-Koblenz) tödlich verunglückt. Der 25-Jährige sei in einer Kurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine gegen eine Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. dpa