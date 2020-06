Motorradfahrer bei Überholmanöver lebensgefährlich verletzt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Kalenborn-Scheuern Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein Motorradfahrer in der Vulkaneifel lebensgefährlich verletzt worden. Der 50-Jährige kollidierte auf der Landstraße 10 auf dem Weg von Kalenborn-Scheuern in Richtung Oberbettingen mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.



