Verkehrsunfall Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 41-Jährige sei am Samstag auf einer Landstraße in der Nähe von Kleinniedesheim unterwegs gewesen, hieß es. Das Fahrzeug kam demnach aus zunächst ungeklärten Gründen von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Fahrer stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge bestand keine Lebensgefahr.