Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Mogendorf Bei einem Unfall in Mogendorf im Westerwaldkreis ist am Dienstag ein 27-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. „Es kam zur Berührung mit anderen Fahrzeugen“, sagte ein Polizeisprecher in Montabaur.

