Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Zerf schwer verletzt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Zerf Ein 17-Jähriger ist mit seinem Leichtkraftrad in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Der junge Mann habe auf der Bundesstraße 268 in einer Kurve in Zerf im Landkreis Trier-Saarburg die Kontrolle über das Zweirad verloren, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

